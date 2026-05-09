ಡೆಮು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಕಾಯಂ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು ಜೋಡಿ ಡೆಮು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಹೊಸಪೇಟೆ ಡೆಮು ವಿಶೇಷ (07393/07394) ರೈಲನ್ನು, ಹೊಸಪೇಟೆ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಹೊಸಪೇಟೆ ಡೆಮು (76507/76508) ರೈಲಾಗಿ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಮೇ 10ರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಡೆಮು ರೈಲು (76508) ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. 16ರಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಹೊಸಪೇಟೆ ಡೆಮು ರೈಲು (76507) ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ–ದಾವಣಗೆರೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ ಡೆಮು ವಿಶೇಷ (07395/07396) ರೈಲನ್ನು, ಬಳ್ಳಾರಿ–ದಾವಣಗೆರೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ ಡೆಮು (76509/76510) ರೈಲಾಗಿ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೈಲುಗಳು ಮೇ 11ರಿಂದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ–ಹೊಸಪೇಟೆ ಡೆಮು ವಿಶೇಷ (07397/07398) ರೈಲನ್ನು, ಹೊಸಪೇಟೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ–ಹೊಸಪೇಟೆ ಡೆಮು (76511/76512) ರೈಲಾಗಿ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೇ 11ರಿಂದ ಈ ರೈಲುಗಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆಮು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆಯೇ ಕಾಯಂ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳು ಎಂಟು ಬೋಗಿಗಳ ಡೆಮು ರೇಕ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>