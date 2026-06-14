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ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು | ಕೊಠಡಿ ಎಂಬ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ: ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 180 ಮಂದಿ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ದುಃಸ್ಥಿತಿ
ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:43 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:43 IST
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Comments
ಬೋಧಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಎ.ಕೊಟ್ರಗೌಡ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಎಸ್.ಕೆ. ಸ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು
Bellarypu college

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