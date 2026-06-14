ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು | ಕೊಠಡಿ ಎಂಬ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ: ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 180 ಮಂದಿ

<p><strong>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದು, ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 180ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇಹಬಾಧೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಚ್ಛಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವರ್ಷ ಕಲಾ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಗೆ 320 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ 245 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಧನೆಗೆ 6 ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯಇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ 150-180 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಠಡಿಗಳ ಗಾತ್ರವೂ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕೇಳಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀರಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿವೆ. ತರಗತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವು ಸಿಗುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶೌಚಾಲಯ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ‘ಮೂತ್ರಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ₹2 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ, ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದೇ ಅಂಗಳ ಸಮತಟ್ಟು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎತ್ತರಿಸುವುದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಪೀಠೋಪಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೂ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.</p><p>‘ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಬೋಧನಾ ಕೊಠಡಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಬೋಧಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ </blockquote><span class="attribution">ಎ.ಕೊಟ್ರಗೌಡ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಎಸ್.ಕೆ. ಸ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>