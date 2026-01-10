ಬಳ್ಳಾರಿ| ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿವಾಣ: ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ:</strong> ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ, ಜೂಜು, ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಂಧೆ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪಿ.ಎಸ್ ಹರ್ಷ ತಮ್ಮ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ಎಸ್ಪಿ) ಈ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಪನ್ನೇಕರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಡಿಎಸ್ಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಎಸ್ಪಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಠಾಣೆಗಳು, ವೃತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು, ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಾವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ, ಇಸ್ಪೀಟು, ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ದಂಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಜೂಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ದಂಧೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ದಂಧೆಗೆ ಇರಬಹುದಾದ ಪೊಲೀಸರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ತಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h3>ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ? </h3>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂಧೆಗಳು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ದೂರು ಹೋಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಂಧೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<h3>ದಂಧೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ: ಹರ್ಷ</h3>.<p>‘ಬಳ್ಳಾರಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ, ಜೂಜು, ಕ್ಲಬ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಚನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ನೂತನ ಐಜಿಪಿ ಪಿ.ಎಸ್ ಹರ್ಷ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಸಿಗದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">ಪಿ.ಎಸ್ ಹರ್ಷ ಐಜಿಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ</span></div>.<div><blockquote>ದಂಧೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಜನರಿಂದಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. </blockquote><span class="attribution"> ಸುಮನ್ ಪನ್ನೇಕರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ಪಿ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>