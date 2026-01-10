ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಬಳ್ಳಾರಿ| ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿವಾಣ: ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:04 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:04 IST
ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಸಿಗದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪಿ.ಎಸ್‌ ಹರ್ಷ ಐಜಿಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ
ದಂಧೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಜನರಿಂದಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಸುಮನ್‌ ಪನ್ನೇಕರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್‌ಪಿ  
PoliceBallari

