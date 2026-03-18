‘ಜೋಳದ ಕಣಜ’ದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯದ್ದೇ ಭಯ: ಖರೀದಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರು

ಕಂಪ್ಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 'ಜೋಳದ ಕಣಜ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಮಳೆಯಿಂದ ಜೋಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾಗುವುದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ, ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೈಟೆಕ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಪಾರಸ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಜೋಳವನ್ನು 2,610 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಲ, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಖರೀದಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 290 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

'ಜೋಳದ ರಾಶಿಗೆ ಹುಳು ತಗುಲಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭಯದಿಂದ ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎನ್ನುವ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೆಲ ರೈತರು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಜೋಳ ತೇವಗೊಂಡು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವವರು ಯಾರು?' ಎಂದು ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ರೈತ ಮಲಕಪ್ಪನವರ ಬಾಲೇಸಾಬ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಎಕರೆ ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತರೆ ಖರ್ಚು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹25,000 ದಿಂದ ₹30,000 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 25ರಿಂದ 30ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿಯೂ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ, ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಲ ರೈತರು ಬೇಸರದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ 1,588 ರೈತರು ನೋಂದಣಿ: ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು 1,280 ರೈತರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು, ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು 308 ರೈತರಿಂದ 16,744 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಕೂಡಲೇ ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮಳೆಗೆ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಹಾಳಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಬೇಕು. - ಬಿ.ವಿ.ಗೌಡ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಕಂಪ್ಲಿ

ಮುಂಗಾರು ಜೋಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿ ಚೀಲಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. - ಕೆ.ಆರ್. ದೇವರಾಜ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜೋಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿಗಳು ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಾರಿಗಳು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. - ಗುರುಪ್ಪ ಕನಬೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆಎಫ್ಸಿಎಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ