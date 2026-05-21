ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ: ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಚಲವಾದಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಬಳಗ, ಜೆ.ಬಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ, ಪಿ.ಯು.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಅಭಿನಂದನಾಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಿಐ ಕೆ.ಬಿ. ವಾಸುಕುಮಾರ್, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ರಸಾದ್, ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಸಿ. ದಾನಪ್ಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಗ್ಗೆನಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎಂ.ಸಿ. ಮಾಯಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಿ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಸಿ.ಎ. ಚನ್ನಪ್ಪ, ಟಿ. ಶಿವಪ್ಪ, ಬಳಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಯೋಗರಾಜ, ಸುನೀಲ್, ಸುರೇಶ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕು ಮುನ್ನ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಸಕೋಟೆ ಜಗದೀಶ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-25-1568049634</p>