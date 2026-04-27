‘ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ಭಗೀರಥ’

ಕಂಪ್ಲಿ: 'ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಿ, ಭೂಲೋಕದ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆ ಭೂವಿಗಿಳಿದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಿಸೋಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಗೀರಥ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ನಾಗರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಭಗೀರಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ. ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಜಿ. ಪಂಪಾಪತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭಗೀರಥ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಉಪ್ಪಾರ ರಾಮದಾಸ, ಯು. ವೆಂಕಟೇಶ, ಯು. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಮೊಬೈಲ್ ಯು. ಬಸವರಾಜ, ಯು. ವೆಂಕಟಪತಿ, ಜಾನಪ್ಪ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಹೇಶ್, ಸುರೇಶ್, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-25-1390348765</p>