‘ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ’

ಕಂಪ್ಲಿ: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ವಿವಾಹ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ 1098 ಅಥವಾ 112 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಲತೀಫಾ ಬೇಗಮ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ದೇವಸಮುದ್ರ ವಲಯದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉದಾಸೀನತೆ ತೋರಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್, ಫ್ಯಾನ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಡಿಪಿಒ ಮೋಹನ್ ಕಾಳಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, '18ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 2007-08ರ 131 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 68 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತೃವಂದನಾ ಅರ್ಜಿ, ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆಟ್ರಿ, ಸಣಾಪುರ, ದೇವಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಈರಮ್ಮ, ವಿಜಯಕುಮಾರಿ, ಹೇಮಲತಾ, ಉಮಾ, ಪವಿತ್ರಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>