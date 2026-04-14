ಕಂಪ್ಲಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಒಳ, ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸುವುದು, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದುಕೊಡುವುದು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹೆರಿಗೆ ಕೋಣೆ, ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಕನಕೇರಿ, ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಡಾ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಡಾ. ಹಾರಿಕಾ, ಡಾ. ವೀರೇಶ್, ಡಾ. ಸಾಗರ್, ಡಾ. ಭರತ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಹುಲುಗಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>