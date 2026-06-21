ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ರಂಗ ಸಂಸ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಎಮ್ಮಿಗನೂರಿನ ಬಿ. ಸದಾಶಿವಗೌಡ ತಂಡದವರಿಂದ ತತ್ವಪದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಕುರುಗೋಡಿನ ಕಗ್ಗಲ್ ಲೋಕಣ್ಣ ತಂಡದವರಿಂದ ಯೋಗ ನೃತ್ಯ, ಎಚ್. ಲೋಕರಾಜ ತಂಡದವರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡವು.</p>.<p>ತತ್ವಪದ ಕಲಾವಿದ ಬಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಟಕ, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಕಲೆ ಅಡಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಜಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ, ಡಿ. ಜಡಿಯಪ್ಪ, ಡಾ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಆರ್. ಐಲಿ, ಸಣಾಪುರದ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿಲಯ ಪಾಲಕ ಮಾರೇಶ್, ಶರಣ, ಸ್ವಾಮಯ್ಯ, ಬೆಳಗೋಡ್ ತಿಪ್ಪೇಶ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಚಾನಾಳ ಈರಣ್ಣ, ಎಚ್. ಪೀರಾವಲಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಗುರುಮಹಾಂತೇಶ, ಕುರುಬರ ಹೇಮೇಶ್ವರ, ಕೆ. ಹಿಮಂತರಾಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-25-1357946040</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>