ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ವಿವಿಧ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಬಿತ್ತನೆ ಭತ್ತದ ಎಂಟಿಯು 1010 ತಳಿಯ 150 ಚೀಲ, ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ತಳಿಯ 100 ಚೀಲ, ಬಿಪಿಟಿ ಸೋನಾ ತಳಿಯ 150 ಚೀಲ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಕೆಬಿಎಸ್ಎಚ್ 90 ತಳಿಯ 37 ಚೀಲ ದಾಸ್ತಾನು ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬೀಜ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗಲಿದ್ದು, ರೈತರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವಂತೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260529-25-1227175473