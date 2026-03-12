ಕಂಪ್ಲಿ | 130 ರೈತರೊಂದ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆರವು: ನೀರು ಹರಿಸಲು ಶ್ರಮದಾನ

<p><strong>ಕಂಪ್ಲಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ವಿಜಯನಗರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಸ, ಗಿಡ, ನೆಲಬಳ್ಳಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ರೈತರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಸ್ವಯಂ–ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, 130 ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲು, ಆಯಾಸ, ಸುಸ್ತು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಾಲುವೆಯ 1.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ 6.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಹೂಳು ತೆರವಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಗಂಗಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಹೂಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವಾದಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಳಗೋಡುಹಾಳು, ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಣಾಪುರ ಮಾಗಾಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬೇಸಿಗೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿರೂಪಣ್ಣ, ರೈತರಾದ ಬೆಳಗೋಡು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ, ಬೆಳಗೋಡು ಬಸವರಾಜ ಸೇರಿ ಕಂಪ್ಲಿ, ಬೆಳಗೋಡುಹಾಳು, ಸಣಾಪುರ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು’ ಎಂದರು.</p>.<div><blockquote>ವಿಜಯನಗರ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ (ಕಾಡಾ) ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. </blockquote><span class="attribution">ಕೆ.ಎಂ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ</span></div>