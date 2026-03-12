ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕಂಪ್ಲಿ | 130 ರೈತರೊಂದ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆರವು: ನೀರು ಹರಿಸಲು ಶ್ರಮದಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:22 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:22 IST
ವಿಜಯನಗರ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ (ಕಾಡಾ) ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೆ.ಎಂ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
