ಮಂದಗತಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ದೂಳಿನ ಮಜ್ಜನ

<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29ರ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫೆ.12ರಂದು ನಡೆದ ಕಂಪ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹ 6.7ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2.5 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದರಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರರ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಮುಖ, ಮೈ, ಬಟ್ಟೆ, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೇ ಲೇಪನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು, ಹೊಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ದೂಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರುಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ದೂಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದಾರಿಹೋಕರು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-25-89302775</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>