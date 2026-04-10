ವಿಶ್ವ ನವಕರ್ ಮಹಾಮಂತ್ರ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀಮುನಿ ಸುವ್ರತ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ (ಜೆ.ಐ.ಟಿ.ಒ) ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮಾಜದವರು 'ವಿಶ್ವ ನವಕರ್ ಮಹಾಮಂತ್ರ ದಿವಸ್' ಅನ್ನು ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನವಕರ್ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆತ್ಮಸಂಸ್ಕಾರ, ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜಪದಿಂದ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಣ್ಣು ಸೇರಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ದೇಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜವೇರಿಲಾಲ್ ಬಾಗ್ರೇಚಾ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಬಾಲಾರ್, ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಸಿಂಘ್ವಿ, ಫತೇಕುಮಾರ್ ಭಾಫ್ಣ, ಪಾರಸ್ಮಲ್ ಹುಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>