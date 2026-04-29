ಕಾಳಮ್ಮದೇವಿ ಪೂಜೆ: ಮೀನುಗಾರರ ಹರಕೆ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ತುಂಗಭದ್ರಾದೇವಿ ಮೀನುಗಾರರ ಕಾಲೊನಿಯ ಕಾಳಮ್ಮದೇವಿ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮೀನುಗಾರರು ದೇವಿಗೆ ಕಠಿಣ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಹರಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸುಂಕ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಪುರುಷರು ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಬೊಂಬುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತ ಅಸ್ತ್ರ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ತ್ರಿಶೂಲ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಲ್ವರು ಆಟೊವನ್ನು ಸುಂಕಲಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಎಳೆದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಬೈ ಮತ್ತು ಡೆಮೈ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ: 'ತಮಿಳು ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಹರೆಕೆ ತೀರಿಸುವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಂಪ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ರಾಜೇಶ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. ಚಿನ್ನರಾಜು, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಟಿ. ಮಣಿ, ಸ್ವಾಮಿ ದೊರೈ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಗಣೇಶ್, ಎಂ. ರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>