ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪಡೆಯಲು ನೂಕುನುಗ್ಗಲು

ಕಂಪ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎದುರು ಗುರುವಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ನೂರಾರು ಜನರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕ ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿತ್ಯ 800ರಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 350 ರಿಂದ 700 ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಿನವೂ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನ ವಿನಾಕಾರಣ ಆತಂಕದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಉಜ್ವಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 45 ದಿನ, ಡಬಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 35 ದಿನ, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 25 ದಿನ ಅವಧಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>