ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಜನ್ಮದಿನ: ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ನು ವಿತರಣೆ

<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಘುನಾಯಕ, ವೀರಾಂಜನೇಯಲು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪಿಲರಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಸಕೋಟೆ ಜಗದೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿಯೂಟ, ಪುಸ್ತಕ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರೆ ರೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಹಬೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಿ.ಆರ್. ಹನುಮಂತ, ಕೆ. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಬಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಭಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ್, ಪಿ. ಮೂಕಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಬಳೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕೆ.ಎಸ್. ಚಾಂದ್ ಬಾಷಾ, ಕೆ. ಮನೋಹರ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗಂಗಾಧರ, ಎಚ್. ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ, ಕರಿಬಸವನಗೌಡ, ಎಚ್. ಹಂಪಾರೆಡ್ಡಿ, ಲಡ್ಡು ಹೊನ್ನೂರವಲಿ, ಎಚ್. ಜಗದೀಶ್, ಎಚ್. ಗಂಗಾಧರ, ಸೈಯ್ಯದ್ ಉಸ್ಮಾನ್, ನೇಣ್ಕಿ ಗಿರೀಶ್, ಎಲ್. ರಾಮನಾಯ್ಡು, ಅರವಿ ಅಮರೇಶಗೌಡ, ಕೆ. ರಾಜಣ್ಣ, ಕೆ. ಮಸ್ತಾನ್, ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಆರ್.ಪಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್, ರಾಜಭಕ್ಷಿ, ಬಿ. ವಾಸು, ಬಳ್ಳಾಪುರ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎ.ಎಸ್. ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ, ಎಂ. ಗೋಪಾಲ, ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-25-223683334</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>