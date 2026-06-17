<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ್.ಗಣೇಶ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಚಪ್ಪಗಸಿ ಮಾರೆಮ್ಮದೇವಿಗೆ 111ಈಡುಗಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರು, ಗಣೇಶ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿ.ಆರ್. ಹನುಮಂತ, ಕೆ.ಎಸ್. ಚಾಂದ್ಬಾಷ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಹಬೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್, ಕೆ. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಮುಖಂಡ ಬಾಲೇಸಾಬ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೆ. ಮಸ್ತಾನ್ವಲಿ, ವೈ. ಅಬ್ದುಲ್ ಮುನಾಫ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಸೈಯ್ಯದ್ ಉಸ್ಮಾನ್, ಮನೋಹರ್, ಲಡ್ಡು ಹೊನ್ನೂರವಲಿ, ಜಿ. ಸುಧಾಕರ, ಶರಣಬಸವ, ಎಂ. ಗೋಪಾಲ್, ಕೆ. ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ, ಬಿ. ಜಾಫರ್, ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಬಿ. ನಾಗರಾಜ, ಮೆಹಮೂದ್, ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-25-262864478</p>