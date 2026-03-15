ಕಂಪ್ಲಿ: ಬಿಸಿಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 20 ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಛತ್ರಿ ವಿತರಣೆ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ(ಐಇಸಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ 20 ಜನ ಬೀದಿ ಬದಿ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳಿಗಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಛತ್ರಿ(ಕೊಡೆ) ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಬಳಿಕ ಪುರಸಭೆ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಬೀದಿ ಬದಿ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬಿಸಿಲ ಝಳದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಹಿವಾಟು ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶಬಾಬು, ಜೀವನ್ಸ್ವಾತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಸುಧಾಕರ್, ಸಮುದಾಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಜಾನಕಿ, ತಿಮ್ಮಮ್ಮ, ಭೂಮಿಕಾ, ಮೇಘನಾ, ನಾಗರತ್ನ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.