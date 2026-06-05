ಜೋಡಿ ರಥದ ಗೊಂಬೆ, ಬಾಗಿಲ್ವಾಡ ದುರಸ್ತಿ ಆರಂಭ

<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ನೀಲಮ್ಮನವರ ಜೋಡಿ ರಥದ ಗೊಂಬೆ, ಬಾಗಿಲ್ವಾಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಚಿತ್ರಗಾರ ವಿಜಯನಗರ ಜನಪದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ರಥಗಳ ಬಾಗಿಲ್ವಾಡ, ಗೊಂಬೆ, ಸಿಂಹ, ಪಟ, ಡುಬುರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಂದಿ, ರಾವಣ, ಇಬ್ಬರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ದುರಸ್ತಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿ, ಹುಣಸೆಬೀಜದ ಅಂಬಲಿ(ಸರಿ), ಗೋಣಿ ತಟ್ಟಿನ ನಾರು ಸೇರಿ ಅಂಟು ತಯಾರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಂತರ, ಗೊಂಬೆಗಳ ಆಕಾರ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಲೇಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ವಿಭೂತಿ, ಹುಣಸೆಬೀಜದ ಅಂಬಲಿ(ಸರಿ)ಯನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಣ್ಣ ಲೇಪನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಚಿತ್ರಗಾರ ವಿಜಯನಗರ ಜನಪದ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಾರ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೊಂಬೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಚಿತ್ರಗಾರ ಕುಟುಂಬದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂಗೀತಾ, ಸ್ವಪ್ನಾ, ಶೃತಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ, ರವಿ, ರಾಜಾರಾಮ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಸುಮಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-25-1467882592</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>