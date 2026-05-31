ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ: ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಚಪ್ಪಗಸಿ ಗರಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪು ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿಯ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶನಿವಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗೆ 17 ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು, ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಶೆಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸ್ವತಃ ತೆರವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಜೂನ್ 1ರ ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಟು ತಳ್ಳು ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಸ್ಥಳ ಸೂಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶಬಾಬು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ, ಓಬಳೇಶ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾದ ಸಿ. ಜಾನಕಿ, ಭೂಮಿಕಾ, ಗೌಡ್ರು ನಾಗರತ್ನ, ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>