ಕಂಪ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಚಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹9.80 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು

<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಷಾ. ಮಿಯಾಚಂದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಚಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿಯಿಂದ ₹9.80 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ) ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅತೀಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಷಾ. ಮಿಯಾಚಂದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೊಠಡಿ ಚಾವಣಿ, ತೀರು, ಜಂತಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಹೆಂಚು ಜೋಡಿಸಿ, ಗೋಡೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಚ್.ಎಂ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮಾತ ನಾಡಿ, ಶಾಲೆ 14ಕೊಠಡಿಗಳ ಚಾವಣಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಗ ಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಸುಜಾತ, ಇಸಿಒ ಟಿ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-25-1894927912</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>