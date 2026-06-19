ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಸಮಾವೇಶ

<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(ಎಸ್.ಐ.ಆರ್) ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಗುರುವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪುರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕಂಪ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಕುರುಗೋಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾನಾಳ್ ಚನ್ನಬಸವರಾಜಗೌಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನಧನಿ ಕಲಾತಂಡದ ವಸಂತರಾಜ ಕಹಳೆ, ಬಸವರಾಜ ಬಾದರ್ಲಿ, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಬರಗೂರು, ಚನ್ನಮ್ಮ ಜಾಲಗಾರ, ಸಿ. ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಜೆ.ಎಂ. ವೀರಸಂಗಯ್ಯ, ಎನ್. ಹಬೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್, ಸಿ.ಆರ್. ಹನುಮಂತ, ಭಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ್, ಎಂ. ಸುಧೀರ್, ಬಿ. ಸಿದ್ಧಪ್ಪ, ಜಿ. ರಾಮಣ್ಣ, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಸಣಾಪುರ, ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕೆ. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಸಯ್ಯದ್ ಉಸ್ಮಾನ್, ಕೆ. ಮನೋಹರ, ಕೆ. ಮಸ್ತಾನ್ಸಾಬ್, ಕರಿಬಸವನಗೌಡ, ಜಿ. ಸುಧಾಕರ, ದುರ್ಗೇಶ್, ಬಿ. ಜಾಫರ್, ಎ. ಹುಲುಗಪ್ಪ, ವೆಂಕೋಬಾ ನಾಯಕ, ನೇಣ್ಕಿ ಗಿರೀಶ್, ಗೌಡ್ರು ಸುರೇಶ್ಗೌಡ, ಜಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-25-1610474866</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>