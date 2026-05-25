ಕಂಪ್ಲಿ | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದುಃಸ್ಥಿತಿ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29ರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಪರದಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 12ರಂದು ನಡೆದ ಕಂಪ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದುರಸ್ತಿಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೂಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಿವಾಸಿಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆದ್ದಾರಿ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬಿ. ಯರೆಪ್ಪ, ಶಿವಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಉಮಾದೇವಿ, ರತ್ನಮ್ಮ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-25-700806791