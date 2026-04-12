ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಧಾರ

<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ‘ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎ. ನಾಗನಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಎನ್ ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಚುನಾವಣಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಏ.11ರಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಘದ ವಂತಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹200 ವೇತನದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶೆಟ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ, ಎಚ್.ಪಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪ್ರಭಾಕರ, ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಜೋಗಿನಾಯ್ಕ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಸುನೀತಾ ಪೂಜಾರ, ಶೆಟ್ರು ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮ, ಲತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-25-1553073038</p>