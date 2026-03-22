‘ಪಂಚಾಂಗ ಪಠಣ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ’

ಕಂಪ್ಲಿ: 'ಪಂಚಾಂಗ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಚೌಕಿಮಠದ ಬಸವರಾಜಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಚೌಕಿಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪಂಚಾಂಗ ಪಠಣ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಗಳಿದ್ದರೂ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕಕಾಲ, ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತೀತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಚೌಕಿ ಮಠದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>