ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ 5 ಮತ್ತು 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಜಿಟಿ ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ₹28.35 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ್.ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ 16 ಕಿ.ಮೀ. ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಸ್ಟಿಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಭಟ್ಟಪ್ರಸಾದ್, ಎನ್. ಹಬೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್, ಬಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎ.ಸಿ. ದಾನಪ್ಪ, ಕೆ. ಮಸ್ತಾನ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಚಾಂದ್ಬಾಷ, ವೀರಾಂಜನೇ ಯಲು, ಆಟೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕೆ. ಮನೋಹರ, ಎಂ. ಗೋಪಾಲ್, ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ, ಪಿ. ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು, ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಗದ್ಗಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ, ಬಿ.ವಿ. ಗೌಡ, ಕೆ. ರಮೇಶ್, ಎನ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕ, ಮುರಾರಿ, ಸುಧಾಕರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-25-207599399</p>