‘ಜೀವನದ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯ’ - ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ‘ಜೀವನದ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಮ್ಮರಚೇಡು ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾರದಾ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಅನುಸಂದಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿ, ಸಾಧು ಸಂತರು ಯೋಗವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ವಸತಿನಿಲಯ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವೀರಶೈವ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಭಾರಿ ಡಿ. ಮೌನೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಚಿತ್ರಗಾರ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಭಾರಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕಲ್ಗುಡಿ, ಯೋಗ ಸಾಧಕರಾದ ಕಾರೇಮಂಗಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜರಾಮ್ ಚಿತ್ರಗಾರ್, ಕಿಶೋರ್, ಯಣ್ಣಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ, ವಿಶ್ವನಾಥರಾಜು, ರಾಮರಾಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಾಗರತ್ನ ಕಲ್ಗುಡಿ, ಭವಾನಿ, ಉಮಾದೇವಿ, ನಿರ್ಮಲ, ರುದ್ರಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ‘ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಗ ಅತ್ಯವಶ್ಯ’ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್. ಶಿವಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಪಿ. ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಕೆ.ಬಿ. ರವೀಂದ್ರ, ಎಂ.ಎಸ್. ವೀರೇಶ್, ಬಿ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-25-1363219004</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>