ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 44 ಮಂದಿ ಬಲಿ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 429 ಸಾವು

<p><em>ಹರಿಶಂಕರ್ ಅರ್.</em></p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಈವರೆಗೆ 44 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವು ದಾಗಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ’ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 6 ಮಂದಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ 4 ಮಂದಿ, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 3, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಗದಗ, ಹಾಸನ, ಉಡುಪಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 429 ಮಂದಿ ಸಾವು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿಡಿಲು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ–2025-26ರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2020ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು 429 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2011ರಿಂದ 2024ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,026 ಮಂದಿ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಸಿಲುಕುವವರಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಮೃತಪಡುವ ಪ್ರಕರಣ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಜಲಮೂಲಗಳ ಅಳಿವು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯಿಂದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಿಡಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಜೀವಹಾನಿ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆಎಸ್ಎನ್ಡಿಎಂಸಿ) 11 ಸಿಡಿಲು ಪತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಡಿಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-51-1009794395</p>