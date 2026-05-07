ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಟೋಟಗೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಎಂದಿನಂತೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸಲು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಸ್ಟವ್ನಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಪೈಪ್ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಒಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾದ ಮಾಲೀಕ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡದಂತೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಭಂದ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟವಾಗಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>