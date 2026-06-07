<p>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಪಕ್ಷದ ಏಳಿಗಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದ ಜಮೀರ್ ಆಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸೈಯದ್ ಶುಕೂರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಝೆಡ್.ಜಮೀರ್ ಆಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ನೋಡದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಜಮೀರ್ ಆಹಮದ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾವಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ.ಆರ್.ಸಿದ್ದೇಶ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮದ್ ಜಿಲಾನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರಾದ ಭಾಷಾ ಸಾಬ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್, ಬಿ.ರೆಹಮಾನ್, ಅನ್ವರ್ ಬಾಷಾ, ರೈತ ಸಂಃಘದ ಬಾಷಾ ಸಬ್,ಶಫಿವುಲ್ಲ, ಸುಲೇಮಾನ್ ಸಾಬ್, ಅಬ್ದುರಿ, ಅಬ್ದುಲ್, ಟೈಲರ್ ಬಾಬು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-25-947692495</p>