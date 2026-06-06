ಕಾನಮಡುಗು: 2 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ

<p>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾನಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹ 2.81 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ನಗ, ನಗದು ಕಳ್ಳತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಜಿ.ಗೌಡ ಎನ್ನುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಮೇವು, ಕಳಸ, ಗಣಪ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖ ಸೇರಿದಂತೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಿವಿಧ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮನುಗಳು, ₹ 6 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಾಗೂ ₹ 40 ಸಾವಿರ ನಗದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 1.46 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ರೇವಣ್ಣ ಎನ್ನುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡುಗಳು, ಓಲೆಗಳು, ಕಿವಿ ಸುತ್ತುಗಳು, ಉಗುರ, ಕೊರಳ ಚೈನು, ತಾಳಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು₹ 95.5 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 3.2 ತೊಲ ಬಂಗಾರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೈ ಚೈನ್, ಕೊರಳ ಚೈನ್, ಕುಂಕಮ ಭರಣಿ ಸೇರಿ ₹ 15 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 3 ತೊಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಗೂ ₹ 25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಎಸ್, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಸಿಪಿಐ ದುರುಗಪ್ಪ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಸಿದ್ರಾರಾಮ ಬಿದರಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-25-1622815346</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>