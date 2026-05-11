‘ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಂತ್ರವಾಗಲಿ’

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: 'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ.ಕೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಜ್ಞಾನ ಮಂಟಪ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 112ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಡೂರಿನ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಎ.ಸುಮಂಗಲಾ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಉಳಿವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಸುಧಾಕರ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಗಸಗಟ್ಟೆ ತಿಂದಪ್ಪ ತಂಡದಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಮಂಟಪ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಉಮೇಶ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ, ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಲುಂಭಿ, ಬಿಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಚಾರೇಶ್, ಅಖಿಲಾ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ವೀರಣ್ಣ, ಕಸಾಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂದಿ ಬಸವರಾಜ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಿ.ಶಿವರಾಜ್, ಎಸ್.ವಿ.ಸಿದ್ದರಾಧ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>