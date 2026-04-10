ಕುಟುಂಬದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ: ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಕುಟುಂಬದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್.ಟಿ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಡಿ ವೀರಮ್ಮ ತಿರುಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಭೂದಾನಿಗಳ ವಂಶಸ್ಥ ವೀರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಷಣ್ಮುಖನ ಗೌಡ ಸಂಕನಾಳ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾವಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಗೂ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಕೆ. ಬಸಮ್ಮ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಿ. ಜ್ಯೋತಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ. ಗುರುಬಸವರಾಜ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಟಿ. ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ತಾತಪ್ಪ, ಟಿ. ಉಮೇಶ್, ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಶಾಂತ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಾವ್ಯ, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>