ಬಸವೇಶ್ವರರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ: ಸಂಗಮೇಶ ಕಲಹಾಳ

<p><strong>ಕಂಪ್ಲಿ</strong>: ‘ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಶರಣತತ್ವ ಚಿಂತಕ ವೈದ್ಯ ಸಂಗಮೇಶ ಕಲಹಾಳ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ಭಕ್ತಿ ಬಂಡಾರಿ ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 893ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಾರು ವೈರುಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಮೇಲು, ಕೀಳು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹೋರಾಡಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತಿ ಬಂಡಾರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಆಶ್ರಮದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಮಯ್ಯ ಶರಣರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಾಗತೀಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ಹೇಮಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುನಿಲ್ ಬಿ., ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ, ಕೆ.ವಿ. ರವಿಶಂಕರ, ಬಸವನಗೌಡ ಹಂದ್ರಾಳ, ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್, ವೈದ್ಯೆ ಶಾರದಾ ಜ. ಹಿರೇಮಠ, ಕೆ. ಪಂಪಣ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ. ರುದ್ರಯ್ಯ, ಸಿ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಕುಕನೂರು ಅಶೋಕ, ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿಮಠ, ರಾಮಸಾಗರ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ದಾಸೋಹ ಬಸವ ಮಂಟಪ, ಗುಂಡ್ಲುವದ್ದಿಗೇರಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ದಾಸೋಹ ಬಸವ ಮಂಟಪದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕು ಮುನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸದ್ಗುರು ಬಸವಪ್ರಭುಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಷಟ್ಸ್ಥಳ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಕೆ.ಎಂ. ರಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಂ. ದೀಕ್ಷಾ ಅವರಿಂದ ವಚನಗಾಯನ, ಬಸವ ಕಲಾಬಳಗದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಿ. ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಶರಣ ವಚನ ನೃತ್ಯ, ಕಹಳೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಕಹಳೆ ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಕಹಳೆವಾದನ ಜರುಗಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-25-1803157782</p>