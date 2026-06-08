ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ – ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ ರೈತರ ಚಿಂತೆ

<p><em>ವಾಗೀಶ್ ಎ. ಕುರುಗೋಡು</em></p>.<p>ಕುರುಗೋಡು: ಜಮೀನಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಎಫ್ಐಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಮಾತ್ರ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ರೈತರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಯೂರಿಯಾ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾಧನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯೂರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ ಕಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆ ಯಲು ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹4 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ₹7 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ವಿವಿಧ ತಿಪ್ಪೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಆಧಾರಿಸಿ ₹18 ರಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಗಳಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಲಸೆ ಬರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾನುವಾರಿಗೆ ₹1 ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ₹4ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಿಂದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪನ್ನ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ರೈತರು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದೇವರಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-25-976165968</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>