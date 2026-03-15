ಕೊಟ್ಟೂರು: ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿದು 13 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಕೊಟ್ಟೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ 13 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು. ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸಾಯಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಅಗಡೇರ ಓಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ದರು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಭಯಪಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಾಯಿಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಹಿಂಬದಿಯ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕೂಡಲೇ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.