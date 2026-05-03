ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಆರ್.ಬಿ. ಬಸವರಾಜ್– 434 ಮತ, ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ. (284),ಅಶೋಕ ಜಿ.(279), ತಿಪ್ಪೇಶ ಅಂಗಡಿ(277), ಜಗದೀಶ್ ಜಿ.(277), ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ(246), ವಾಣಿ ಬಿ.ಎಸ್.(326), ಹೊಸಗೌಡರ ಲೋಕಮಾತೆ(302), ಇಂದಿರಾ ಬಿ.(252) ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ಶಿವಾನಂದ (333), ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ (238), ಸರ್ವಮಂಗಳ(259) ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಂಜನೇಯ,ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಆಗಿ ಭರತೇಶ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಡೂರು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕುಳಿ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮತ (126) ಪಡೆದರು.</p>.<p>2 ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳ (118), ಪ್ರೇಮಾ (107), 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ( 151), ನೂರುಲ್ಲಾ – (124), ರವಿ ಕೆ.(110) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎ.ಎಂ.ಪ್ರಭುದೇವಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ಗುಳೆಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>