ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಕುರುಗೋಡು: ಸಿರಿಗೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುರುಗೋಡು–ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಬಸ್ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ರಾಮ್ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕುರುಗೋಡಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೆಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದೇವರೆಡ್ಡಿ, 'ಈ ಕುರಿತು ಘಟಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಸ್ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಶಂಭು, ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>