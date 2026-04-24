ಕುರುಗೋಡು: ರೋಹಿತ್ ಪ್ರಥಮ

ಕುರುಗೋಡು: ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಾನಾಳು ರೋಹಿತ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಶೇ 98.24) ಅಂಕಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ 95.67 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯ ಒಟ್ಟು 25 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 592 ಬಾಲಕರು, 645 ಬಾಲಕಿಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,237 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 561 ಬಾಲಕರು, 622 ಬಾಲಕಿಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,183 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಹೋಲಿಕ್ರಾಸ್ ಶಾಲೆ, ಕುರುಗೋಡು ಸಶ್ಯಶಾಮ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಯರಿಗಂಳಿಗಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಯರಿಂಗಳಿಗಿ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ</p>.<p>ಕುರುಗೋಡಿನ ಸೇಕ್ರಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆ (ಶೇ 98.8), ಗುತ್ತಿಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಶೇ 98.51) ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಶೇ 87.88) ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಈ ವರ್ಷ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡಿನ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಾನಾಳು ರೋಹಿತ್ (ಶೇ 98.24), ಯರಿಂಗಳಿಗಿ ಮೊರಾರ್ಜಿದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಉಷಾ ಕೆ.ಎಂ. (ಶೇ 96.96), ಎಚ್.ವೀರಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ. (ಶೇ 96,64) ಅಂಕಗಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲ 3 ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-25-896841930</p>