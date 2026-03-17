ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕುರುಗೋಡು: 7 ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತ

ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ | 20 ಲೀಟರ್‌ ನೀರಿಗೆ ₹12 ಪಾವತಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ವಾಗೀಶ್ ಎ. ಕುರುಗೋಡು
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:44 IST
Last Updated : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:44 IST
ವಾರ್ಡ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಘಟಕಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ
ಕೌಡೆಕಾಯಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ
ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ದ ನೀರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೆಗಡೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
