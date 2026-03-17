ಕುರುಗೋಡು: 7 ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತ

<p><strong>ಕುರುಗೋಡು:</strong> ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬಸವಳಿದ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 13 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಘಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಘಟಕಗಳು ಕೆಟ್ಟಿವೆ. </p>.<p>ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ನಾಯಿಕೊಡೆಗಳಂತೆ ತಲೆಎತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಶುದ್ಧತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲೀಟರ್ ₹5ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಟಕಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ₹12 ಕೊಟ್ಟು 20 ಲೀಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆ ದೂರಿದೆ.</p>.<p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಹರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ನೀರು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತಕ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಘಟಕಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಕೌಡೆಕಾಯಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ </span></div>.<div><blockquote>ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ದ ನೀರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೆಗಡೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</span></div>