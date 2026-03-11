ಸಂಡೂರು | ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಅಭಾವ: ಪರದಾಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು

<p>ಸಂಡೂರು: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲ ಕಾಲ ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಅಭಾವವು ಸಂಡೂರಿನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸಮರ್ಪಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಿಲೆಂಡರ್ ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯೇರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಕೆಳ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಸಿಲೆಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ನಡೆಸುತ್ತೀರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅನಿಲ ಅಭಾವ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರೈತಾಪಿ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆಯೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರ ವಾದವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಲ್ದಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ' ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಮಾಲೀಕರು ಕೃತಕ ಅಭಾವವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕೂಡಲೆ ಸರ್ಕಾರ,ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು' ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>