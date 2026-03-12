ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ: ಅಪಾರ ನಷ್ಟ

<p><strong>ಸಂಡೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೌಲತ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆಯ ರಾಶಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ದೌಲತ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರದ ಜಯಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ನೀಲಮ್ಮ, ರಮೀಜಾ ಬೀ, ಬಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 27 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆಯ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆಯನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆಯನ್ನು ಜಿನ್ನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿತಾಗಿ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದಾಜು ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ 27 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆ, 5 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೊಪ್ಪೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಡೂರಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆಯ ರಾಶಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೌಲತ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆಯ ರಾಶಿಯು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>