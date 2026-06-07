ಬಿಎಂಎಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ₹1.80 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

<p>ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ₹1.80 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಐವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ 114-ಡಣಾಪುರದ ಬಿಎಂಎಂ ಇಸ್ಪಾತ್ ಕಂಪನಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ವಿವರ: ಬಿಎಂಎಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಏ.1ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳಪೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಎಂಎಂ ಇಸ್ಪಾತ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ, ₹1.80 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪಾತ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆ ಕೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಆದಿತ್ಯ ಕೋಲ್ ಸಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಫ್ಯೂಯಲ್ಕೊ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ., ಸೇರಿದಂತೆ ಇಸ್ಪಾತ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಡಿ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಎ.ಎಂ.ಗೋಪಾಲ್ ಬಾಬು, ಯಲಂಗಿ ಭಾಸ್ಕರ ರಾವ್, ಕೆ.ಪ್ರಶಾಂತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-25-1245347816</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>