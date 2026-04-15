ದಿನದಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂದು ದಿನದಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆದು ಗುಳೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗುಳೇ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ನುಸಳದಂತೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಪಾರಿಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರು ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಸಾಕಿದ್ದ ಜಾನುವಾರು, ಕೋಳಿ, ಕುರಿ, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಸಮೇತ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ಬಂದು ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಒಳಗಡೆ ತೆರಳದಂತೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.</p>.<p>'ಆರು ನೂರು ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗುಳೆ ಹೋಗುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೊಲಗದ್ದೆ, ಗಿಡಮರಗಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕಳೆದರು. ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕರೆ ತಂದು ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ: ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮೀಪದ ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಗಳವಾರ ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದಿನದಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆದು ಗುಳೇ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>