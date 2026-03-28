ವಾಹನ ಪಲ್ಟಿ: ಆರು ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ

ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಪಟ್ಟಣ ಹೊರವಲಯದ ಕೆಪಿಟಿಸಿಲ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -50ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಬಾರಿಸುವ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕುಮಾರ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಲಾಲ್ ಸಾಬ್, ಬಾಲಕಿಯರಾದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ, ನಂದಿನಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು 13 ಜನ ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ (ಡೋಲು) ಬಾರಿಸುವ ಕಲಾವಿದರು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೋಲು ಬಾರಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮರಳಿ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹುನಗುಂದದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.