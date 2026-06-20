ವಿಡಿಯೋ ದುರುಪಯೋಗ: ಸುರೇಶ್‌ ಮನ ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದ ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

<p>ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದಿಂದ ಮನ ನೊಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಕರವೇ (ಶಿವರಾಮವೇಗೌಡ ಬಣ) ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ 114-ಡಣಾಪುರದ ಎ.ಸುರೇಶ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ 114-ಡಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೊರತು, ಸಂಸದರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸದರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ನನಗಾಗಲೀ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲೀ ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ, ಕಿರುಕುಳ, ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದದವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಭರತ್ಕುಮಾರ್, ಎ.ಶರಣ, ನಾಗರಾಜ್, ರವಿ ಯಾದವ್, ಎ.ಉಮೇಶ್, ಬಿ.ನಿಂಗಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ, ಸೋಮು, ಸಾಗರ್, ಅಲ್ತಾಫ್, ಶರತ್, ಸುಮಂತ್, ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-25-2099556603</p>