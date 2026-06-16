ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸುರಿದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಂದಗತಿ

<p><strong>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಶೇಕಡ 93ರಷ್ಟು ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 34ರಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೇಕಡ 59ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 54ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇದೆ, 15ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 400ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹಾಗೂ ಜೋಳ 150ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಧರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 275ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೆಕ್ಕೇಜೋಳ, ಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ.</p>.<p>ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 10ರವರೆಗೆ 107ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ರೈತರು ಮಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದ್ದರಿಂದ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವವು, ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ವಾತಾವರಣ ಮಾತ್ರ ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ, ರೈತರು ಮುಗಿಲ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ, ಊಟದ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಮೋರಿಗೇರಿ ನಾಗರಾಜ, ರೈತ</strong></p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಎಲ್ಲ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಳಪೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಕಾದುನೋಡಬೇಕು.</p><p><strong>ಎಸ್.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ್, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>