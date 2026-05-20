ಕಂಪ್ಲಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೂಗಲ ಮಂಜುನಾಯಕ, ಪುರಸಭೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಿತ್ರಗಾರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಎಚ್ಒ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓದ್ಸೋ ರುದ್ರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 12.40ಲಕ್ಷ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ವಿತರಕರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಲಿವೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಔಷಧಿ ಮಾರಾಟ, ದರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಔಷಧಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪಾರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಿದ 2020ರ ಮಾ.26 ಮತ್ತು 2018ರ ಆ.28ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಬಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀತಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಏಕ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರವನ್ನು ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಕಲಿ, ಕಲುಷಿತ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ಕನಕಾಚಲಪತಿ, ಎಸ್. ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ರಾಮು, ಎಸ್. ವೀರಯ್ಯ, ವಿಶ್ವನಾಥ, ಮೋಹನ್, ಮಾಲಾಯಾದ್ರಿ, ಬುಜ್ಜಿ, ದೇವರಾಜ, ಶರಣಪ್ಪ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>