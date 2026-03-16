ಬಡ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ದ್ರೋಹ: ಪಿ.ಟಿ.ಪರಮೇಶ್ವರನಾಯ್ಕ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: 'ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನರೇಗಾ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ. ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಟಿ.ಪರಮೇಶ್ವರನಾಯ್ಕ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಮನರೇಗಾ ಉಳಿಸಿ' ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಬಡವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನರೇಗಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದನ್ನು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನರೇಗಾ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮೊಟಕಾಗಿದೆ. ರೈತರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೇ ಅತಂತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಯೋಜನೆಯ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ' ಎಂದರು.

ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಸಿದಿದೆ. ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚೇ ದಿನದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ.ಶಿವಯೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅರವಳ್ಳಿ ವೀರಣ್ಣ, ಸೋಗಿ ಹಾಲೇಶ, ಎಸ್.ದೂದನಾಯ್ಕ, ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಜಿ.ವಸಂತ, ಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಎಲ್.ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ, ಶಿವಕುಮಾರಗೌಡ, ಕೆ.ಎಸ್.ಶಾಂತನಗೌಡ, ಕೆ.ಗೌಸ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್, ಬಸಮ್ಮ, ಚಿಂತಿ ಮಾಲತಿ, ನವಲಿ ಗುಡುದಪ್ಪ, ಗಿರೀಶ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸುಳ್ಳುಗಾರ.. ಕಳ್ಳ ಬಿಲ್ಲು: ಚುನಾವಣಾ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಶಿವನಕಟ್ಟೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗಿನ ಜನಪ್ರತಿಧಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಓಟು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷವಾದರೂ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆತ ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ಕಳ್ಳ ಬಿಲ್ಲು ಬರೆಸುವವ' ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರನಾಯ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

'ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ರಸ್ತೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.