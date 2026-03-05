ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictballari

ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕಸದ ರಾಶಿಯಂತಾದ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮ

ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಲ್ಲ: ಸದಸ್ಯರ ಅಸಹಾಯಕತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:03 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:03 IST
ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕಬಾರೆಂದು ದೇವರ ಪೋಟೊ ಇಟ್ಟರು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಶಾಕೀರ್, ಪಿ.ಡಿ.ಒ., ರಾರಾವಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ
Bellarygarbage

